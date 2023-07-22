إدانات عربية واسعة بعد سماح السويد الإساءة للقرآن الكريم

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سماح السويد مجددًا لمتطرفين بالإساءة إلى القرآن الكريم، وتنظيم تظاهرات في ستوكهولم بالسويد.

إدانات عربية

أدانت بعض الدول العربية سماح السلطات السويدية الاساءة للمصحف الشريف من جديد ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

مصر

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيانها عن وزارة الخارجية أمس الجمعة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

السعودية

كما استنكرت السعودية التصرفات المتكررة وغير مسئوة من قبل السلطات السويدية مؤكدة أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

الجامعة العربية

كما أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف فى استوكهولم، معتبرا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين فى كل مكان حول العالم.

الاردن

كما استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة.

لبنان

كما أدانت لبنان الحكومة السويدية مرة أخرى لسماحها بالإساءة للكتاب المقدس لدى المسلمين، ووصفت ذلك بأنه انتهاك مستمر لمشاعر المسلمين وكرامتهم، داعية السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف الإساءة للقرآن ومناهضة الإسلام والعنصرية بكل أشكالها والتحريض على العنف والإساءة للأديان.