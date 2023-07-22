محافظ الجيزة: تخطيط مروري وتطوير ورصف وتجميل لطريق سقارة السياحي

ضمن خطه تطوير الطرق المؤدية للمواقع الأثرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة، حيث تابع راشد نسب التنفيذ في أعمال مشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين والذي تم تطويره بطول 1.5كم وبعرض 11م في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال التخطيط المروري لطريق سقارة من بدايته وحتي نهايته استكمالا لأعمال التخطيط والتطوير للعديد من الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة.

حيث أكد راشد أن طريق سقارة السياحي شهد أعمال تطوير ورصف بالكامل وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبي الطريق وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وإزدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالطريق وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو قمامة وإجراء أي صيانات دورية سواء لأعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة والحفاظ على الشكل الحضاري له باعتباره أحد الطرق المهمة المؤدية للمناطق الأثرية.

تطوير ورصف وتجميل لطريق سقارة السياحي

تطوير ورصف وتجميل لطريق سقارة السياحي

تطوير ورصف وتجميل لطريق سقارة السياحي

تطوير ورصف وتجميل لطريق سقارة السياحي