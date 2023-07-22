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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التضامن: معرض ديارنا يضم 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات

معرض ديارنا
معرض ديارنا

تحدثت فاطمة أنور، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، عن تفاصيل معرض ديارنا، موضحة أن المعرض أفتتح بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح، إذ يضم المعرض 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات، مشيرةً إلى أنه يتضمن منتجات حرفية ويدوية وبيئية، كما يشارك الاتحاد التعاوني في المعرض بالمنتجات الخشبية.

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المعرض شهد عرض منتجات خشبية رائعة

وأضافت “أنور” خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "المعرض شهد عرض منتجات خشبية رائعة جدا مثل مثل كراسي ومناضد وغرف نوم لفرش الشاليهات المصيفية وتطريز يدوي من مختلف المحافظات مثل العبايات، ومنتجات بيئية مثل الملوخية والكركديه والزيتون وأنواع مربى مختلفة مثل مربى الباذنجان ومربى الزيتون".

نريد تصدير منتجات المعرض للدول الأوروبية

وأوضحت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، أن المعرض يبدأ في فترة يوليو وأغسطس، مضيفة أن وجود توجه لتصدير منتجات المعرض للدول الأوروبية، مشيرةً إلى أنه من خلال خبرة 7 سنوات للمعرض أصبح هناك خبرة بمتطلبات السائح.

وواصلت: "سنبدأ نصدر بعض منتجات جلد الماعز مثل السجاد بأشكال وتصاميم مختلفة، وعدد العارضين ثابت ويزيد عليهم مجموعات أخرى في كل دورة أو نسخة بسبب نجاح المعرض".
 

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