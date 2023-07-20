التضامن: 90% من المشاركين في معرض “ديارنا” سيدات (فيديو)

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن معرض “ديارنا” يُقام في مارينا 5 على مساحة 1500 متر في نسخته الثامنة هذا العام، مشيرة إلى أن المعرض مستمر لمدة شهرين ليغطي فترة الصيف كلها، ويشارك فيه عدد كبير من العارضين، إذ تقدم نحو 1500 عارض.

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معرض ديارنا يساعد الأسر المنتجة ويوفر فرصة عمل للسيدات

وأضافت “صابرين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن معرض “ديارنا” يساعد الأسر المنتجة ويوفر فرصة عمل للسيدات، إذ أن 90% من العارضين سيدات.

يوجد منتجات توفر 5000 فرصة عمل للأسر

وتباعت: “يوجد منتجات توفر 5000 فرصة عمل للأسر، ويأتي معرض ديارنا في مارينا في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي التي تستهدف إقامة نحو 25 معرضا عام 2023”.

ونوهت إلى أننا نعمل على تطوير خطة المعارض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ جرى تدشين معارض إقليمية في يناير الماضي، لافتة إلى أن مصر استضافت المعرض العربي للأسر المنتجة الذي ضم 13 دولة، علاوة على معرض “ديارنا عربية” الذي أقيم في أحد المولات في مدينة 6 أكتوبر.

وأردفت: "بدأنا الخروج بمعرض ديارنا من القاهرة والجيزة، وهذا ما حدث فعليا إذ تم إقامة المعرض في محافظتي الأقصر والمنيا"، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تطوير واستكشاف السوق الخارجي من خلال التخطيط للانضمام في مهرجانات البحرين وقطر هذا العام.