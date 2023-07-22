نقابة الاجتماعيين تدعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

أعلنت نقابة الاجتماعيين برئاسة الدكتور عبدالحميد زيد، النقيب العام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة النواة للتنمية فى بيان لها عن دعم قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وأشارت فى البيان إلى أن الوطن يمر فى الوقت الراهن بمرحلة شديدة الدقة، تلك التى تحتاج إلى تساند وتنسيق كل الجهود المخلصة لبناء الوطن وكياناته لرفع المعاناة عن كاهل الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، حيث تم صدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى، كما يهدف إلى تعميق جهود العمل الأهلى الطوعى، وإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وعليه ترحب النقابة العامة للمهن الاجتماعية والجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين ومؤسسة النواه للتنمية، بصدور هذا القانون ودعم ومساندة التحالف الذى نشأ بأهداف سامية تستهدف تنمية حقيقية لمن يستحقون تلك الجهود. إنها السبيل الوحيد لتغيير الواقع الاجتماعى للأفضل إن شاء الله ونحن نرحب بمساندة ودعم التعاون والانضمام لهذا التحالف وفقاً لأهدافه وقانونه المنظم.