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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت، وذلك مقارنة بسعر المشغولات الذهبية في ختام تعاملات أمس الجمعة، وذلك عقب موجة تراجعات حادة شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

ويرجع السبب وراء هبوط أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، إلى انخفاض الطلب بشكل كبير في السوق المحلي، وذلك حسب تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات.

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها على مدار اليوم، ننشر لكم في سياق السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 22 يوليو 2023.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2474.25 جنيه للبيع، 2462.75 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 2268 جنيه للبيع، و2257.5 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 2165 جنيه للبيع، 2155 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل نحو، 1855.75 جنيه للبيع، 1847.25 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 قيمة 1443.25 جنيه للبيع، 1436.75 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الصاغة  المصرية اليوم إلى 17320 للبيع، 17280 للشراء.

 

سعر الأوقية

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1970.69 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولارا للأوقية.

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