السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفاع طفيف شهدته، أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت، بحسب التحديث الأخير لـ أسعار الذهب بموقع إيجبت جولد برايس توداي المتخصص.

سعر جرام الذهب عيار 24 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2478 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2168 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1858 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1445 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17433 جنيهًا.


 

 

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