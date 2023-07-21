ميمي عبدالرزاق يستقر على تشكيل المصري أمام سيراميكا بنهائي كأس الرابطة

أستقر ميمي عبدالرزاق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل المصري المتوقع

من المتوقع أن يخوض ميمي عبدالرزاق المدير الفني للفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من

في مركز حراسة المرمى: عصام ثروت.

في خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: ايزي ايميكا، زياد كمال، الياس الجلاصي.

في خط الهجوم: رحيم دغموم، فرانك إيتوجا، رجب عمران.