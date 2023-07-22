بعد تحذيرات هيئة الدواء.. طرق العلاج من لسعات قنديل البحر

قنديل البحر.. دائمًا ما يمثل خطورة على الانسان وذلك بالتزامن مع موسم المصايف خلال فصل الصيف، و حذرت هيئة الدواء المصرية من لسعات قنديل البحر نظرًا لانه من المشكلات الشائعة لدى الاشخاص الذين يقومون بالسباحة أو الغوص في البحار والمحيطات.

قنديل البحر

وقنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات يصنف فى شعبة الاسفنجيات وشكله عبارة عن كيس شفاف له أرجل إضافية وله قوام يشبه "الجيلى" أو الهلام، وهو بسيط غير معقد حيث يحتوى على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية يتبع فصيلة اللافقريات وليس له عمود فقرى ولا معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام.

لسعات قنديل ابلحر

تحدث لسعات قنديل البحر عند الاحتكاك بجسم القنديل، كما أنه لايزال بإمكان قنديل البحر الذي جرفته المياه إلى الشاطىء إطلاق لسعات سامة عند ملامسته.

تشمل أعراض لسعات قنديل البحر الاتي:

الشعور بألم حارق ​

الإحساس بالوخز ​

لسع

حكة

تورم ​

كدمات أو آثار على الجلد من ملامسة القنديل للجلد​

فرط التعرق ​

صداع ​

آلام في العضلات أو تشنجات ​

الإغماء أو الدوخة

طرق العلاج

غسل المكان المصاب فورًا بماء البحر

دهان المكان المصاب بالخل أو الزبادى لمعادلة التأثير القلوى للمادة التى يفرزها القنديل

دهان بكريم مضاد للالتهاب للمكان المصاب

تناول قرص مسكن فى حالة الإحساس بحرقان شديد

وضع كمدات مياه باردة واستشارة الطبيب على الفور فى حالة الإصابة بضيق فى التنفس أو الرعشة