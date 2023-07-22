تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، اليوم السبت، الحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر.

اليوم .. الحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته فى أكتوبر

كانت قد قررت جهات التحقيق بالجيزة ، إحالة المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة، بعد تعديه عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية.

حملت القضية رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، المتضمن بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر بوصول سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة المتوفاة، مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

وشهدت منطقة شبرا الخيمة، حادث استدراج عامل لفتاة معاقة ذهنيًّا والاعتداء عليها مستغلًّا هذه الإعاقة لإرضاء شهواته، ليتمكن رجال الأمن بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من القبض عليه.

بدأت تفاصيل الحادث بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من السيدة "ج.ص" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بمسطرد، بقيام شخص يدعى "أ.س" 40 سنة، عامل، باستدراج ابنتها "ش.ك" 13 سنة معاقة ذهنيًّا والاعتداء عليها داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

توجهت قوات الأمن الى محل البلاغ وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تولت النيابة التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.