أعراض مرض باركنسون.. الرعشة وتباطؤ الحركة أبرزها

مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يتسبب في حركات غير مقصودة أو لا يمكن السيطرة عليها ، مثل الاهتزاز والتصلب وصعوبة التوازن والتنسيق، وتبدأ الأعراض عادةً تدريجيًا وتزداد سوءًا بمرور الوقت.

مرض باركنسون

أعراض مرض باركنسون

يمكن أن تختلف أعراض مرض باركنسون من شخص لآخر، قد تكون الأعراض المبكرة خفيفة ولا يمكن ملاحظتها، غالبًا ما تبدأ الأعراض في جانب واحد من الجسم وعادة ما تظل أسوأ في هذا الجانب ، حتى بعد أن تبدأ الأعراض في التأثير على الأطراف في كلا الجانبين.

الرعشة

عادةً ما يبدأ الاهتزاز الإيقاعي ، الذي يُطلق عليه الرعاش ، في أحد الأطراف ، وغالبًا ما يكون في يدك أو أصابعك، ويمكنك فرك الإبهام والسبابة ذهابًا وإيابًا، ويُعرف هذا باسم رعاش دحرجة الأقراص، وقد ترتجف يدك عندما تكون في حالة راحة. قد ينخفض الاهتزاز عند أداء المهام.

تباطؤ الحركة

قد يؤدي مرض باركنسون إلى إبطاء حركتك ، مما يجعل المهام البسيطة صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً قد تصبح خطواتك أقصر عند المشي قد يكون من الصعب الخروج من الكرسي، ويمكنك سحب قدميك أو تحريكها بينما تحاول المشي.

تصلب العضلات

قد يحدث تصلب العضلات في أي جزء من جسمك ويمكن أن تكون العضلات المتيبسة مؤلمة وتحد من نطاق حركتك.

ضعف الموقف والتوازن

قد ينحني وضعك أو قد تسقط أو تعاني من مشاكل في التوازن نتيجة لمرض باركنسون.

فقدان الحركات التلقائية

قد تنخفض قدرتك على أداء الحركات اللاواعية ، بما في ذلك الوميض أو الابتسام أو تأرجح ذراعيك عند المشي.

تغييرات الكلام

يمكنك التحدث بهدوء أو بسرعة ، أو الإهانة ، أو التردد قبل التحدث، وقد يكون حديثك رتيبًا أكثر من كونه يحتوي على أنماط الكلام المعتادة.

تغييرات الكتابة

قد يكون من الصعب الكتابة ، وقد تبدو كتابتك صغيرة.