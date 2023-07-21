نمط حياة صحي للوقاية من مرض باركنسون.. طبيبة توضح

مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب، وتبدأ الأعراضه ببطء وقد تكون الأعراض الأولى هي رعشة بالكاد يمكن ملاحظتها في يد واحدة والرعاش شائع ، لكن الاضطراب قد يسبب أيضًا تيبسًا أو تباطؤًا في الحركة.

في المراحل المبكرة من مرض باركنسون ، قد يظهر وجهك القليل من التعبيرات أو قد لا يظهر على الإطلاق وقد لا تتأرجح ذراعيك عند المشي، وقد يصبح كلامك لينًا أو غير واضح، وتتفاقم أعراض مرض باركنسون مع تقدم حالتك بمرور الوقت.

وكشفت الدكتورة يلينا كاتونينا، رئيسة قسم الأمراض العصبية التنكسية في المركز الفيدرالي للدماغ، عن اتباع نمط حياة صحي للوقاية من مرض باركنسون.

كيف تحمي نفسك من مرض باركنسون

قالت الطبيبة إن يعتبر النوم الكافي شرطا مهما للوقاية من الأمراض العصبية التنكسية بالطبع، التحميل المعرفي مهم جدا ، أي يجب تحميل الدماغ ليس فقط في فترة التحصيل العلمي واتقان مهن معينة، بل طوال الحياة، ولأن التدريب المعرفي وتعلم اللغات وممارسة نشاطات اجتماعية معينة من المكونات المهمة جدا.

ووفقا لها، لا يقل أهميةً النشاط البدني للوقاية من الأمراض العصبية التنكسية ، ولأن النشاط البدني المعتدل والنشاط الفكري يزيدان من مرونة الدماغ، ما يلعب دورا مهما في الوقاية من الأمراض المذكورة.