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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تدعم أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية

مساعدات عسكرية لأوكرانيا
مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أرسلت "ألمانيا" حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تشمل عشر دبابات من طراز "ليوبارد 1A5"، بالإضافة إلى 20 مدفع رشاش من طراز "MG3"، الذي يثبت على الدبابات والعربات المدرعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية.

وذكر بيان على موقع الحكومة الألمانية، مساء اليوم الجمعة، أن حزمة المساعدات الجديدة تحتوي أيضًا على 1305 مقذوفات من عيار 155 ملم، ونحو 2064 ذخيرة دخان عيار 155 ملم، وجسر و 12 مقطورة، وأربع مركبات حرس الحدود، وعشر محطات رادار أرضية، وحوالي 16 شاحنة زيتروس، و100 ألف مجموعة إسعافات أولية.

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وأضاف البيان أن ألمانيا قدمت أيضًا 20 مدفع رشاش MG3 لأوكرانيا لدبابات ليوبارد 2 ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر ودبابات داش.

تمديد صفقة الحبوب:

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانا هوفمان، في إفادة صحفية في برلين، إن سلطات بلادها تدعو الجانب الروسي إلى تمديد صفقة الحبوب وضمان تأثيرها على المدى الطويل.

وأضافت المتحدثة: "بالطبع أخذنا بالاعتبار، تصريحات الكرملين. ونحن من جانبنا نواصل حث روسيا على جعل من الممكن التمديد اللاحق لاتفاقية الحبوب وعدم نقل ثقل وعواقب النزاع إلى أكتاف [البلدان] الأكثر احتياجا وفقرا".

وتابعت هوفمان: "نحن كذلك نراهن على أن هذه الاتفاقية لن تكون محدودة فيما يتعلق بزمن سريانها أو [لن تكون] قصيرة الأجل، بل نأمل أنه على المدى الطويل سيكون من الممكن تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

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