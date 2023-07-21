ديانا حداد تعود لعمر العشرين .. مفعمة بالحيوية

نجحت النجمة اللبنانية ديانا حداد في جذب انتباه متابعيها لإطلالاتها الجذابة المواكبة لموضة صيف وخريف 2023 لتبدو مثل عارضات الأزياء في أحدث ظهور لها.



وتألقت ديانا حداد بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد، مواكبة احدث صيحات الموضة، جعلها تبدو مثل الفتيات في عمر العشرين، حيث ارتدت بدل مبهجة ممزوج بالألوان الصيفية وزينت ببعض المجوهرات الذهبية.

وأكلمت نعومة إطلالتها بكلاتش جذابة مع الصندل صيفي مرصع بحبات الكريستال.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



ديانا حداد

ديانا حداد (1 أكتوبر 1976 -)، مغنية لبنانية تحمل أيضًا الجنسية الإماراتية ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أشهر مطربي موسيقى البوب في العالم العربي ولازالت كذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم. كان ألبومها الأول ساكن (1996) أحد أكثر الألبومات مبيعًا في عام 1996 إذ حصل على شهادة البلاتين من قبل شركة الخيول للتسجيلات، كما قدمت حداد الألبوم بأسلوبها الموسيقي البدوي للجمهور.



بدأت شهرتها الحقيقية في أواخر عام 1997 عندما أصدرت ألبومها الثالث (أمانيه) مصحوبًا بأغنية منفردة تحمل نفس العنوان.

خلال هذا الوقت، شكلت ديانا حداد فريقًا ناجحًا مع زوجها الإماراتي السابق سهيل العبدول الذي أخرج جميع مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها حتى عام 2005 عندما قررت العمل مع مخرجين جدد. كما بدأت ديانا في الأداء بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية في ألبومها الرابع يامايا (1998) والذي تضمن أغانٍ باللهجات الخليجية والعراقية والمصرية.

شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عديدة، لكنها تمكنت بشكل عام من إنتاج أغنيات فردية لا تُنسى. من أشهر أغانيها: (ساكن)، (أمانيه)، (ماني ماني)، (ماس ولولي)، (يا عيبو)، و (لا فييستا)، (إلى هنا).

العائلة والزواج



لديانا حداد خمسة أخوة هم: لوليتا، داني، فادي، سمير وهي المولودة الثالثة أما والدي ديانا فأبوها جوزيف مسيحي ماروني وأمها منى مسلمة توفيت عام 1999م.

تزوجت ديانا من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في أواخر عام 1995 وكانت تبلغ من العمر 19 سنة، وأصدرت في نفس العام ألبومها الأول " ساكن الذي أخرجه زوجها وأخرج لها ألبومات عديدة كان آخرها صاحبي من ألبومها "أول مرة" قبل أن ينفصلا.

أنجبت ديانا إبنتين: صوفي (19 يوليو 1996) وميرا (26 نوفمبر 2007). انفصلت عن زوجها سهيل العبدول في عام 2009.

اعتناقها الإسلام



أشعلت ديانا الصحافة العربية عام 2000 حين أعلنت عبر أحدي المجلات انها اعتنقت الإسلام، وهذا التصريح القصير أشعل الصحافة بين المؤيد والمعارض لقرار ديانا، وفي نفس السياق رفضت ديانا الظهور الإعلامي لأكثر من عامين بعد هذا التصريح واكتفت بإحياء الحفلات، وحتي أخيرا عندما عادت للظهور في بعض البرامج رفضت أن يتم سؤالها عن قرارها وسبب ترك الدين المسيحي واعتناق الدين الإسلامي.

في عام 2012 ظهرت ديانا في حلقة خاصة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر شاشة قناة نايل المصرية، وتكلمت بشكل مختصر عن سبب دخولها الإسلام وقالت إن القرار كان عن قناعة تامة وانها سعيدة بذلك، لكن بعد مرور سنوات من ذلك اللقاء عادت قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام من جديد بعد نشر مجلة الجرس صور لديانا داخل أحدي الكنائس بلبنان بذلك اشتعلت الأقلام من جديد عن عودة ديانا للمسيحية وترك الإسلام، وكانت تلك الصور المنشورة لديانا هي من جنازة والدها جوزيف المسيحي، لم يتأخر رد ديانا عن تلك الأخبار لتنشر صورة خلال شهر رمضان المبارك عام 2016 وهي بالحجاب امام الكعبة وهي تقوم بمناسك العمرة.

في رمضان 2017 تكلمت ديانا أخيرا بالتفاصيل عن سبب دخولها الإسلام من خلال برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي السعودي علي العلياني عبر شاشة mbc1 وقالت إن الدخول للإسلام كان عن قناعة وانها تحترم جميع الأديان السماوية وكشفت أن والدتها كانت مسلمة وكانت تتعلم منها الآيات القرانية وكانت تعرف منها عن طقوس الدين الإسلامي وبعد وفاة أمها قررت أن تدخل الدين الإسلامي وقالت انها الآن مسلمة وانها سعيدة بذلك وانها تقوم بمناسك العمرة والحج وبالصيام وقراءة القرآن وأداء الطقوس الإسلامية وختمت كلامها بأن الدين بين العبد وربه