أمريكا وحُلفائها يبحثون عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

تبحث الولايات المتحدة وحُلفاؤها عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، مساء اليوم الخميس.

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال بلينكن خلال منتدى "آسبن" الأمني: "نعمل مع حلفائنا، ونعمل مع شركائنا الذين يعملون مع أوكرانيا على البحث عن خيارات أخرى".

تابع: "ولكن علي أن أقول، إنني لا أعتقد أنه من الممكن التعويض عن أحجام التوريدات التي تمت خسارتها مع إنهاء المبادرة (للتصدير عبر البحر الأسود)، من خلال المسارات الأخرى".

صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية:

أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود اعتبارًا من 18 يوليو الجاري، إذْ سحبت ضماناتها الأمنية.

أشارت روسيا إلى عدم تنفيذ شروط الصفقة المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

من ناحية أخرى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الإثنين: “إن الولايات المتحدة لا تنوي فرض حصار عسكري على البحر الأسود في ظل رفض روسيا تجديد صفقة الحبوب”.

أوضح كيربي، في إحاطة صحفية يوم الإثنين، أن واشنطن لا تبحث إمكانية إغلاق البحر الأسود أمام الملاحة البحرية، بسبب فشل تجديد صفقة الحبوب.

أضاف ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول الوضع القائم في عدم تجديد صفقة الحبوب: "إذن أنت تقترح إغلاق البحر الأسود، وفرض حصار عسكري بسبب ما يحدث الآن؟، لا، هذا الخيار غير وارد في المرحلة الراهنة".

أعلن كيربي، الإثنين، أن الإدارة الأمريكية لا تبحث في إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لتحثها على العودة إلى صفقة الحبوب، قائلًا: “إن الولايات المتحدة لا تمتلك سببًا لتغيير موقفها”.