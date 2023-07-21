إيرادات فيلم تاج في شباك التذاكر

بلغت إيرادات فيلم تاج، للفنان تامر حسني، في شباك تذاكر السينما، أمس، الخميس،549 ألف و894 جنيه، ما جعله في المركز الثالث بموسم أفلام عيد الأضحى 2023.

يشار إلى أن أحداث فيلم تاج تدور حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

يذكر أن فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وكان طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية هرمون السعادة، من ألبوم يحمل نفس الأسم، والأغنية تعد دعائية لفيلمه الجديد تاج، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

وتقول كلمات الأغنية :-

مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة

الفنان تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، سمر محمد متولى، عاليا راشد، شهد الشاطر وآخرين.