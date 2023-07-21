حنان مطاوع زهرة بالأحمر الصارخ

تفضل النجمة حنان مطاوع ارتداء الأزياء الفضفاضة الناعمة التي تعكس ذوقها الرفيع المحب لاحتشام والأناقة.

تألقت حنان مطاوع بإطلالة جذابة مفعمة بالاحتشام والأناقة في آن واحد، إذْ ارتدت جمبسوت ينتمي لقصة الـ v، الأوفر سايز صمم من قماش ناعم باللون الأحمر تحته توب أخضر، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال مرصع بالكريستال من الأمام.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلة بشكل انسيابي فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

حنان مطاوع:

عن حياتها:

هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة.

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، إذْ أعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان إثر أزمة صحية.

حياتها الأسرية:

نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا.