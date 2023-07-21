كيفية الحفاظ على العمر الافتراضي لكاوتش السيارة

يؤثر الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة فى السيارات وأجزائها بشكل سلبي، مما ينعكس على العمر الافتراضي لها، ومن بين تلك الأجزاء الأكثر تأثرًا بالحر الشديد هى الإطارات أو "كاوتش" المركبة، الذي غالبًا ما ينفجر نتيجة الحرارة العالية للجو.

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وقال خبير السيارات، محمد شتا، إن عند شراء أي كاوتش للسيارة يجب التأكد من تاريخ الإنتاج وهو يكون مطبوع على الإطار برقم رباعي، موضحًا أن العمر الافتراضي للكاوتش لا يزيد على 5 سنوات من تاريخ الإنتاج، وذلك لأن إطار السيارة يكون مطاط وبعد مرور 5 أعوام على تصنيعه حتى إذا لم يستخدم يفقد نسبة الليونة "ينشف" وبالتالي يكون غير صالح للاستخدام.

وأضاف شتا في تصريحه لـ"الوفد"، أنه يجب مُراعاة أن سُمك النقشة المطبوعة على الإطار لا يقل عن 6 ملي، لأنه إذا قل عمق النقشة عن 6 ملي يكون غير صالح للاستخدام، فضلًا عن ضرورة ضبط الهواء على النسبة الصحيحة لزيادة عمر الكاوتش وهى تختلف من مقاس إطار لآخر.

وأكد خبير السيارات أن الظروف الجوية سواء الحر الشديد أو البرد يكون له تأثير على إطارات السيارة، لذلك يجب تجنب السفر في أوقات الحر الشديد، ويُفضل أن يكون الصباح الباكر أو المساء فهما الوقتين الأنسب للسفر للحفاظ على عمر وأمان كاوتش السيارة.

العمر الافتراضي لكاوتش السيارة

نصائح لقائدي السيارات أثناء ارتفاع درجات الحرارة:

وشدد على ضرورة الكشف على المياه وزيت الموتور قبل أية رحلة، وتشغيل التكيف داخل السيارة، لتجنب ارتفاع الحرارة داخل المركبة، والكشف الدوري على البطارية خصوصًا في فصل الصيف، فضلًا عن ضرورة وجود زجاجات مياه في السيارة بشكل دائم لتفادي أي نقص مياه أو سخونة موتور في الطريق، ووجود طاقم سيور احتياطي داخل السيارة.