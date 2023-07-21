ضبط 1530 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت حملة إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، بمشاركة المفتشين بالإدارة، بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا الزقازيق أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد 102 جركن زيت طعام، بعضها لا يحمل أية بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، والبعض الآخر يحمل بيانات تشير إلى انتهاء الصلاحية، وكمية أخرى تحمل بيانات تشير إلى جهات تعبئة مختلفة.

وكل الكمية المضبوطة مجهولة المصدر، سعة الجركن الواحد حوالي 15 لترًا، بإجمالي كمية مقدارها حوالي 1530 لترًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10828 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص على ذمة المحضر.