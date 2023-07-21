تفاصيل.. إصابة 47 طفلًا باختناق في حمام سباحة بالإسكندرية

أمر المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية باستدعاء المسئولين بأحد النوادى الخاصة بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية، وذلك لتسببه فى إصابة 47 طفلًا بحالة اختناق إثر انفجار ماسورة الكلور بحمام السباحة الخاص بالنادى.

كما أمرت النيابة بغلق النادى مؤقتًا وتعيين الحراسة اللازمة عليه، واستدعاء المسؤولين والقائمين على حمام السباحة، وسؤال المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى الأميرى الجامعي للوقوف على طبيعة الإصابات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغًا بوجود حالات اختناق داخل ناد في منطقة سبورتنج دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة عدد 6 سيارات إسعاف، وتبين من الفحص تعرض الكثير من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق «الكلور» أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، وجرى نقلهم إلى مركز السموم لتلقى العلاج.

وكشف مصدر طبى أن معظم الحالات غادرت المستشفى عقب تلقى العلاج اللازم، ويوجد ٣ حالات موجودة بالعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

وكشف مصدر بمرفق إسعاف الإسكندرية، عن تعرض الكثير من الأطفال إلى حالة اختناق شديدة لتواجدهم داخل حمام سباحة بأحد نوادي الإسكندرية، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة الإسكندرية الأميري لتلقى العلاج.

أوضح مصدر فى النادي، أن هناك فريقين كانا متواجدين داخل النادي وقت الحادث فى تمام التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، وهما فريقي 2009 وفريق 2012، وأن الأول كان داخل حمام السباحة يؤدى التدريبات، بينما الفريق الثاني يؤدى التدريبات خارج الحمام وأصيبوا باختناقات.