ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن بقرية الربعماية بمنيا القمح

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن، لمزارعي قرية الربعماية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وذلك في حضور الدكتور إبراهيم بدري بمعهد بحوث القطن، والمهندسة منى عامر بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية، ومهندسي الإرشاد والمكافحة بإدارة منيا القمح الزراعية، وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة، تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن، واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه.

وأوضح بأنه تم توعية المزارعين بأهمية الرش بالبوتاسيوم، ومتابعة مكافحة الآفات، واستمرار الفحص أولاً بأول، وكذلك الحديث عن الجنى المحسن للحصول على رتبة أعلى للقطن، والوصول إلى عائد اقتصادي مرتفع، وتم فتح باب المناقشة، والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.