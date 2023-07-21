الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشوار المصري البورسعيدي في كأس مصر 1998 المتوج به

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي 1998

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية في نهائي كأس الرابطة المصرية.

يرغب المصري في العودة إلى منصات التتويج من جديد بعدما كانت آخر بطولة توج بها في عام 1998، بعدما حقق كأس مصر على حساب المقاولون العرب، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأي بطولة.

كان المصري وصل إلى نهائي كأس مصر بقيادة حسام حسن، في نسخة 2016-2017 لكنه خسر أمام الأهلي. بهدفين لهدف.
 

بطولات المصري:


نادي المصري البورسعيدي أسس عام 1920، و حصد 22 بطولة، بواقع 17 دوري منطقة القناة، وكأس الاتحاد المصري، وكأس السلطان 3 مرات، و بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وكأس مصر مرة واحدة.
 

مشوار المصري في كأس مصر عام 1998:


نجح المصري في تحقيق بطولة كأس مصر موسم  “1997-1998” واستهل مشواره في البطولة، بالفوز على ألمنيوم سفاجا بهدف نظيف سجله جبريل سوما.
بعدها أنتصر على الشرق للتأمين بهدفي حمد إبراهيم وياسر الشنواني، ثم فاز على غزل السويس بهدف نظيف للاعبه أيمن مشالي ، وقتها كان دور الـ 32 “التمهيدي” يقام بنظام المجموعات ويصعد كل فريق عن مجموعة إلى دور الـ 16.
بعدها فاز المصري على الشمس بهدف نظيف سجله سيف داوود في دور الـ 16 في البطولة، ليصعد لدور الثمانية ويلتقي الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، لكنه نجح في الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.
وفي دور نصف النهائي، واجه المصري نظيره الأهلي، والتي انتهت بالتعادل سلبيا دون أهداف، قبل أن ينجح الفريق البورسعيدي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-0. 

صعد المصري إلى نهائي كأس مصر، والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، وفاز على المقاولون العرب، بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة سجل أهداف الفريق ، سيف داوود وحمد إبراهيم وعفت نصار “هدفين” للمصري فيما جاءت أهداف المقاولون عبر عبدالعزيز مصطفى، ومصطفى مرعي ومحمود العارف.
 

مواد متعلقة

المصري يستعد للعودة إلى منصات التتويج..تعرف على بطولاته عبر التاريخ

موعد نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا والقناة الناقلة

الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع يُنظم مهرجان الرياضة للجميع

سموحة تتقدم على المصري البورسعيدي في الشوط الأول

دغموم يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

تشكيل سموحه المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

شيكا يقود تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم

المصري البورسعيدي يعلن قائمته لمواجهة الإتحاد السكندري
الجريدة الورقية