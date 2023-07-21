مشوار المصري البورسعيدي في كأس مصر 1998 المتوج به

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية في نهائي كأس الرابطة المصرية.



يرغب المصري في العودة إلى منصات التتويج من جديد بعدما كانت آخر بطولة توج بها في عام 1998، بعدما حقق كأس مصر على حساب المقاولون العرب، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأي بطولة.



كان المصري وصل إلى نهائي كأس مصر بقيادة حسام حسن، في نسخة 2016-2017 لكنه خسر أمام الأهلي. بهدفين لهدف.



بطولات المصري:



نادي المصري البورسعيدي أسس عام 1920، و حصد 22 بطولة، بواقع 17 دوري منطقة القناة، وكأس الاتحاد المصري، وكأس السلطان 3 مرات، و بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وكأس مصر مرة واحدة.



مشوار المصري في كأس مصر عام 1998:



نجح المصري في تحقيق بطولة كأس مصر موسم “1997-1998” واستهل مشواره في البطولة، بالفوز على ألمنيوم سفاجا بهدف نظيف سجله جبريل سوما.

بعدها أنتصر على الشرق للتأمين بهدفي حمد إبراهيم وياسر الشنواني، ثم فاز على غزل السويس بهدف نظيف للاعبه أيمن مشالي ، وقتها كان دور الـ 32 “التمهيدي” يقام بنظام المجموعات ويصعد كل فريق عن مجموعة إلى دور الـ 16.

بعدها فاز المصري على الشمس بهدف نظيف سجله سيف داوود في دور الـ 16 في البطولة، ليصعد لدور الثمانية ويلتقي الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، لكنه نجح في الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وفي دور نصف النهائي، واجه المصري نظيره الأهلي، والتي انتهت بالتعادل سلبيا دون أهداف، قبل أن ينجح الفريق البورسعيدي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.



صعد المصري إلى نهائي كأس مصر، والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، وفاز على المقاولون العرب، بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة سجل أهداف الفريق ، سيف داوود وحمد إبراهيم وعفت نصار “هدفين” للمصري فيما جاءت أهداف المقاولون عبر عبدالعزيز مصطفى، ومصطفى مرعي ومحمود العارف.

