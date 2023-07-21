أنشيلوتي يتحدث عن صفقات ريال مدريد ويتغنى بـ" جولر"

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن الصفقات الجديدة التي أبرمها ناديه في الصيف الحالي.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات صحفية: أنا سعيد جداً بالوافدين الجدد، سيساعدوننا في الموسم المقبل.

انشيلوتي

وأضاف: سيلعب فران جارسيا في الجانب الأيسر، حيث واجهنا مشكلات في العام الماضي، بينما يمكن لخوسيلو أن يضفي المزيد في اللعب الهوائي.

وقال :يمتلك أردا جولر موهبة كبيرة، إنه في مقتبل الشباب، أعتقد أن الجماهير ستستمتع بهذا اللاعب، وبيلينجهام لاعب رائع ولديه صفات لا نملكها في هذا الفريق، ويتوغل جيداً من دون الكرة داخل المنطقة.

وأكمل :أريد تجربة شيء جديد في هذه الفترة، وسنرى كيف ستسير الأمور، إن لم ينجح الأمر، فلدينا النظام القديم الذي لطالما قادنا إلى تحقيق الانتصارات في الموسم الماضي.