أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

شهدت سوق الصرافة المصرية، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدولار الأمريكي، الذي يعد واحدًا من أهم العملات العالمية، فيما شهدت الصاغة المصرية انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أسعار الدولار الأمريكي في مصر.

الدولار

أسعار الدولار في بنك مصر:

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في بنك قناة السويس:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه

أسعار الدولار في البنك الأهلي المتحد:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 10:- 1029 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14:- 1440 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18:- 1851 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21:- 2160 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24:- 2469 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:- 17280 جنيهًا.

سعر وقية الذهب:- 76773 جنيهًا.