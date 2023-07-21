الجمعة 21 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر المقبلة ضد باريس سان جيرمان

النصر السعودي
النصر السعودي

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة قوية أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي من المقرر أن تجمع بين الفريقين في معسكر اليابان لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023.

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لعب النصر أربعة مواجهات ودية من قبل أمام أندية الفيركا وفارنزي وسيتا فيجو وبنفيكا، وحقق الانتصار في أول مواجهتين وخسر في مواجهتين أيضًا.

موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان

من المقرر ان تكون خامس وديات النصر ضد باريس سان جيرمان، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يوليو الجاري 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لم تعلن أي قناة عن نقلها مباريات النصر في معسكر اليابان حتى الآن سوى قناة SSC HD  مباشرة في الوطن العربي.

على أن يختتم النادي معسكره في اليابان بعدها يومين بمواجهة انتر ميلان قبل العودة للرياض والمشاركة في البطولة العربية للأندية، حيث مواجهات أندية الشباب والاتحاد المنستيري، بالمجموعة الثالثة التي تضم نادي الزمالك أيضًا.

 

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