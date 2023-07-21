نادي المنيا الرياضي يشارك في تنفيذ مبادرة "القرار قرارك"

تعاون نادي المنيا الرياضي ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابعة لرئاسة الجمهورية ، في تنفيذ مبادرة "القرار قرارك"؛ للتوعية بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات.

وكذلك رفع الوعي لدي الشباب بالمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بالإدمان، و التعريف بطرق العلاج المجانية للإدمان ، والتي توفرها الدولة المصرية ، وذلك لإستشعار مؤسسات الدولة بخطورة الإدمان على صحة وعقول الشباب زهرة المستقبل .

حيث تتمثل خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات ، في العديد من السلوكيات السلبية بالمجتمع ، منها، تفشي جرائم محرمة شرعا وقانونا مثل ، جرائم ( القتل - السرقة - التحرش )، هذا بخلاف تقويض الإنتاج بسبب عدم الوعي والإدراك للمدمن، وتجابه مؤسسات الدولة المصرية تحجيم خطورة الإدمان بالفحص الدوري للعاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، وفحص السائقين على الطرق السريعة لتحليل المخدرات .

وتضمنت فعاليات مبادرة القرار قرارك اليوم ، العديد من الفعاليات ، والتي تنوعت ما بين ألعاب للأطفال منها، لعبة "السلم والدخان"، والرسم على الوجوه تحت مسمى "ارسم السعادة"، وتوعية الأسر داخل النادي، وتوزيع الملصقات والبورشورات الخاصة بالمبادرة للتوعية بأشكالها المختلفة.