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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

نادي المنيا الرياضي يشارك في تنفيذ مبادرة "القرار قرارك"

جانب من فعاليات مبادرة
جانب من فعاليات مبادرة القرار قرارك بالمنيا

تعاون نادي المنيا الرياضي ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  التابعة لرئاسة الجمهورية ، في تنفيذ مبادرة "القرار قرارك"؛ للتوعية بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات.

وكذلك رفع الوعي لدي الشباب بالمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بالإدمان، و التعريف بطرق العلاج المجانية للإدمان ، والتي توفرها الدولة المصرية ، وذلك لإستشعار مؤسسات الدولة بخطورة الإدمان على صحة وعقول الشباب زهرة المستقبل .

حيث تتمثل خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات ،  في العديد من السلوكيات السلبية بالمجتمع ، منها،  تفشي جرائم محرمة شرعا وقانونا مثل ، جرائم ( القتل - السرقة - التحرش )، هذا بخلاف تقويض الإنتاج بسبب عدم الوعي والإدراك للمدمن، وتجابه مؤسسات الدولة المصرية تحجيم خطورة الإدمان بالفحص الدوري للعاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، وفحص السائقين على الطرق السريعة لتحليل المخدرات .

وتضمنت فعاليات  مبادرة القرار قرارك اليوم ، العديد من الفعاليات ، والتي تنوعت ما بين ألعاب للأطفال منها،  لعبة "السلم والدخان"، والرسم على الوجوه تحت مسمى "ارسم السعادة"، وتوعية الأسر داخل النادي، وتوزيع الملصقات والبورشورات الخاصة بالمبادرة للتوعية بأشكالها المختلفة.

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