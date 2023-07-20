أبرز المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري وموقف مابولولو

يكثف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري مفاوضاته في الساعات الأخيرة لحسم اسم المدرب الجديد لزعيم الثغر.

أكد الإعلامي محمد عباس خلال تصريحات تليفزيونية على قناة المحور أن هناك منافسة قوية بين الثنائي إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني السابق وطارق العشري مدرب فاركو السابق لخلافة الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري.

وقال عباس إن حسام البدري المدير الفني للصفاقسي التونسي خرج من الصورة تماماً بسبب ارتباطه بالفريق التونسي.

وأكد أن الصراع حالياً انحصر بين العشري وجلال موضحاً أن الفريق الأخضر بصدد الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري رفض عرضاً من الأهلي طرابلس الليبي لإعارة الأنجولي مابولولو هداف الدوري.

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال إحماء الفريق لمواجهة الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



تعرض عمار حمدي لاعب فريق الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال إحماء الفريق لمواجهة الأهلي قبل بداية اللقاء الجاري حاليا على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.



ليقرر زوران استبعاده من قائمة المباراة بعد تواجده أساسيا، لكن قابلت جماهير الاتحاد السكندري، الأمر بتوجيه عبارات مسيئة للاعب في إشارة لهروبه من المشاركة أمام ناديه المعار منه (الأهلي).