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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تركيا تُدين تدنيس كتاب الله مُجددًا في السويد وتصفه بـ"الدنيء"

تركيا
تركيا

أدانت الخارجية التركية، بأشد العبارات، "الاعتداء الدنيء اليوم على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم"، حسبما أفادت "وسائل إعلام تركية"، مساء اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، قالت الخارجية التركية: "نُدين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء اليوم على كتابنا المقدس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم".

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حرق كتاب الله يُشعل الأزمة بين العراق والسويد ويُغضب المُسلمين

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سلوان موميكا يتوعد مُجددًا بحرق نسخة من كتاب الله والعلم العراقي

واليوم الخميس، قام المدعو سلوان موميكا، مجددا، بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

حادثة تدنيس القرآن الجديدة في السويد:

من ناحية أخرى، دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إيران والسعودية لاتخاذ موقف بشأن حادثة تدنيس القرآن الجديدة في السويد.

وقال مقتدى الصدر في بيان: "أدعو السعودية وإيران لموقف بشأن حادثة حرق القرآن الكريم"، متابعا: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".

وأضاف الصدر: "أدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن الكريم ويجعله جريمة إرهابية".

وتابع الصدر في مؤتمر صحفي إن "حرق القرآن و العلم العراقي في شهر محرم الحرام يجعل من القضية أشمل للمذاهب الإسلامية"، داعيا جميع المذاهب لنصرة الدين والقرآن.

وأردف الصدر: "سمعت استنكار أمريكا لحرق السفارة السويدية في بغداد ولا يحق لدولة الإرهاب و المثليين أن تتدخل في هذا الشأن و كان الأولى أن تدين حرق القرآن".

وقام المدعو، سلوان موميكا، مُجددًا اليوم بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

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