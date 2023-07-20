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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين يكشف حقيقة مُشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين بالهند

بوتين
بوتين

لم يحسم الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، قراره بعد بشأن ما إذا كان سيُشارك في قمة مجموعة العشرين المُقبلة في الهند، هكذا صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال بيسكوف ردًا على سؤال ذي صلة: "كلا، لا يُوجد قرار بعد".

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وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي، ومن المقرر عقدها بدوام كامل.

وذكر الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الهندية، أريندام باغتشي، في وقت سابق، أنه تم إرسال الدعوات لحضور القمة إلى جميع قادة مجموعة العشرين، فيما تعتمد نيودلهي عليهم لحضور الاجتماع شخصيا.

مجموعة العشرين في إندونيسيا:

وفي عام 2022، ترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوفد الروسي إلى منتدى قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فيما شارك بوتين عامي 2020 و2021 في قمتي مجموعة العشرين عبر الفيديو، كما حضر في عام 2019 اجتماع رؤساء الدول الذي عقد في اليابان.

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية اضطراري يعكس نقصا في الذخائر العادية، وأكد أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالمثل إذا استخدمت ضدها.

جاء ذلك في معرض رد بوتين على طلب الصحفي بافل زاروبين التعليق على قرار الولايات المتحدة تقديم الذخائر العنقودية لكييف.

وقال بوتين في مقطع فيديو نشره زاروبين عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالذخائر العنقودية، لقد أعطت الإدارة الأمريكية نفسها تقييما لهذه الذخائر على لسان موظفين فيها مؤخرا، عندما وصفت استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة. أعتقد أن هذا هو الموقف الذي يجب اعتماده من الموضوع".

وأضاف بوتين أن قيام الولايات المتحدة بتسليم هذه الذخائر لأوكرانيا ليس دليلا على أن "حالهم مريح"، وإنما يأتي بسبب نقص الذخيرة لديهم بشكل عام.

وذكّر الرئيس الروسي بأن "الجيش الأوكراني يُنفق ما يصل إلى 5-6 آلاف قذيفة من عيار 155 يوميًا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر، مُضيفًا: "ليس لديهم ما يكفي، وأوروبا ليس لديها ما يكفي. لكنهم لم يجدوا خيارًا أفضل من التوجه لاستخدام الذخائر العنقودية".

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