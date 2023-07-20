رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد تخريج الطلاب الوافدين بطب الأسنان

للمرة الأولى

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الخميس، وللمرة الأولي حفل تخريج دفعة العام الاكاديمي 2023 من الطلاب الوافدين الدارسين بكليىة طب الفم والأسنان ، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد حفل تخريج الطلاب الوافدين بكلية طب الفم والأسنان

حضر الاحتفال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور علي شمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور امنية وهبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبير عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و الطلاب الوافدين وأسرهم من دول "فلسطين، الأردن، سوريا، اليمن، السودان" .