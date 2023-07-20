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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هنا الزاهد وأحمد السعدني يجتمعان في "سيب وأنا أسيب".. قريبًا

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر النجمين أحمد السعدني وهنا الزاهد، موعد عرض أحدث اعمالهما “سيب وانا سيب”، والمقرر طرحة خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

 

قصة مسلسل سيب وأنا سيب

وتجسد هنا الزاهد شخصية مدونة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية "سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني ومن تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

 

في إطار مليء بالأجواء الطريفة، يطرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"، قصة بيلا الناشطة على السوشال ميديا، التي ينتشر خبر ارتباطها بأحد الفنانين، وتقرر العودة سريعاً إلى الإسكندرية لإخفاء الأكاذيب التي أخبرته بها. في هذا المكان، ستجد أن الأمر صعب الإخفاء بعد وصولها إلى الحي الذي نشأت فيه ولقائها بالشاب الذي انفصلت عنه قبل أيام من زفافهما.

 

يضم العمل مجموعة من الفنانين، وهم: هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني كل من محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، بمشاركة كارلوس عازار، هنادي مهنا وغيرهم.

 

وقبيل انطلاق عرض المسلسل، طُرحت الأغنية الخاصة بالعمل بصوت الزاهد والسعدني بعنوان "هما هنا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، يُعرض مسلسل "سيب وأنا أسيب" على "شاهد". 
 

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