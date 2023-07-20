وزارة العمل:جولة ميدانية لمنشآت بهدف تعزيز علاقات العمل وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط عدداً من الجولات الميدانية بمدينة أسيوط الجديدة شملت زيارة جامعة سفنكس، ومدارس سمارت سيتي، ومدارس فيوتشر ، وتهدف هذه الجولات تقديم الدعم والمساعدة وفتح آفاق للتعاون بما يخدم قضايا وملفات العمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال ، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة المستجدات داخل المنشآت والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد القانون رقم 12 لسنة 2003، و استيفاء نسبة الـ 5% من بين عمالها من ذوى الهمم فضلاً عن مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية أولاً بأول تفادياً لوقوع أي أضرار أو أخطار محتملة داخل بيئة العمل .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريره الذي تلقته الوزارة ، أنه تم تنظيم جولة ميدانية تضمنت زيارة لجامعة سفنكس استقبله خلالها الدكتور منصور الكباش رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من القيادات الجامعية لبحث سبل التعاون والتنسيق بين المديرية والجامعة فيما يخص عمليات التدريب المهنى وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع متطلبات سوق العمل و تغيرات وتطورات العصر الحديث .

وأضاف مدير المديرية أن الجولة شملت أيضا عمل زيارة لمدارس فيوتشر و سمارت سيتى استقبله خلالها مديري ومسئولي تلك المدارس ، ورافقه خلالها خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وعدداً من مفتشي السلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل ، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل المدارس ، والاطمئنان على توفير المناخ الآمن للحفاظ على الطلاب والمعلمين والمترددين عليها من حدوث أى مخاطر بكافة أنواعها والتأكد من وجود خطط الطوارئ والإخلاء .

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