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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل :برامج تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالمنيا

البرامج التدريبية
البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشان بدء عدد 2 دورة تفصيل وخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية نور القمر للتنمية ، يستفيد من خلالها 37 متدربة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات داخل قرى ونجوع المحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم  وتمكينهم اقتصادياً .

 

واوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريره للوزارة ، انه تم متابعة تنفيذ الدورتين التدريبيتين من خلال مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ايمن الجزار ، للوقوف على سير العملية التدريبية كما هو مخطط ، والاطلاع على المنهج التدريبي وتوافر الوسائل التدريبية اللازمة لإتمام العملية التدريبية ، للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة المتدربات الملتحقات بالتدريب .

 

وأضاف مدير المديرية ، انه يمكن للشباب الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية ، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب ، او من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة او خارجها .

 

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