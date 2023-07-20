عضو التحالف الوطني: لدينا أكثر من 44 ألف جمعية (شاهد)

قال الدكتور ممدوح العربي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف به أكثر من 44 ألف جمعية، 38 ألف منهم بدأوا ينخرطون في المنظومة، مشددًا على أن حدوث هذا الأمر ليس سهلا بسبب كثرة الجمعيات.

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حياة كريمة تقوم بتطوير البنية التحتية

وأضاف “العربي” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن جمع الجهود الصغيرة يؤدي إلى تعظيمها، مثلا حياة كريمة تقوم بتطوير البنية التحتية، وهو ما سيسهل لنا في التحالف تقديم خدمات أخرى.

وتابع عضو التحالف الوطني: "في مؤسسة حياة كريمة، عملنا على عدة محاور، مثل التعليم والتدريب، حيث دشنت المؤسسة مدارس ومعاهد، كما ان حياة كريمة تساعد الأماكن التي تقدم التعليم والتدريب بشكل مباشر".

لدينا مدرسة صناعية تكنولوجية تطبيقية بخبرة يابانية

وأكد أن لدينا مدرسة صناعية تكنولوجية تطبيقية بخبرة يابانية في منظومة مصانع العربي حيث تمد المصانع بعمالة مدربة، وقد يتم تصدير العامل المصري بكرامة لأنه حصل على تدريب عالي الجودة كي يحصل على أعلى راتب ويعيش حياة كريمة، ولكن بعد تغطية السوق المصري.

وتابع وبما يتعلق بمحور الصحة، فإننا ندعم المستشفيات الحكومية على مستوى المجانية في المناطق الأكثر احتياجا، ونوفر مستلزمات العلاج، وندرب طلاب الامتياز في التمريض وغيرها من الخدمات التي يساهم التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة في تقديمها.



