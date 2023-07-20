المبنى صادر له قرار إزالة ولم ينفذ

فى كارثة رشيد

كشفت مأساة عقار رشيد الذى انهار ظهر يوم الأحد 16 يوليو الحالى، عن كارثة عدم تنفيذ القانون، حيث تبين أن العقار المنهار به 4 طوابق تم بناؤها قبل صدور القانون رقم 119لسنة 2008، وباقى الأدوار صادر لها قرارات إزالة، لم يتم تنفيذها.

أسفر العقار المنهار عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقى العلاج.

ولم تقتصر المأساة على ذلك، بل تعدت ما هو أكثر من ذلك، حيث تصدعت أجزاء فى المنزل المجاور للعقار المنهار بالشارع الوسطانى بجوار مسجد الفحارين والمكون من 4 طوابق، بالإضافة إلى إخلاء 7 منازل مجاورة من قاطنيها، خوفًا على أرواحهم، وحتى يتم التأكد من عدم تصدعهم، وتم نقل السكان إلى وحدات الإسكان الاجتماعى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة.

وأكدت محافظة البحيرة فى بيان لها أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، تم الدفع بعدد من معدات مشروع الرصف الإنتاجى لمعاونة قوات الحماية المدنية فى رفع الأنقاض.

وكانت مدينة رشيد قد شهدت كارثة مأساوية، فى انهيار عقار مكون من 7 طوابق، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 4 جثث لكل من الطفل ومحمد ر.م.10شهور، وأسعد م.س. 38 سنة، سامح.أ.م. 40 سنة، محمد أ.م.37 سنة، بالإضافة إلى 14 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام للعلاج.