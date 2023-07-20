خبير بيئي: العالم يمر باحتباس حرارى نتيجة زيادة درجات الحرارة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، العالم يمر باحتباس حرارى نتيجة زيادة درجات الحرارة وزيادة ثانى أكسيد الكربون التى تزود الاحتباس الحرارى، وما تشهده مصر والمنطقة العربية من تغيرات نتيجة القبة الحرارية.

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التعرض لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة يؤدى للإجهاد الحرارى

أضاف “سمعان” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة يؤدى للإجهاد الحرارى، وأنصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولابد أن يكيف الأشخاص أجسامهم لدرجات الحرارة الأقل، وشرب المياه الكثيرة والتهوية الطبيعية حتى تختفى هذه الموجة.

تعرض الأشخاص للأشعة فوق البنفسجية يتؤثر على الجلد وتؤدى للإصابة بالسرطان والعمى

وأكد أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن تعرض الأشخاص للأشعة فوق البنفسجية يتؤثر على الجلد وتؤدى للإصابة بالسرطان والعمى، ومع التعرض لفترة طويلة للشمس تؤثر عليه، ونتوقع أن ظاهرة النينو سوف تظهر هذا العام ومزيد من الموجات الحارة وتحدث جفاف وفيضانات وحرائق غابات.