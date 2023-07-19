طقس الخميس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى 37 درجة

تحدثت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس في مصر، والظواهر الجوية المتوقعة.

وسيكون الطقس مائلا للحرارة رطب صباحًا على كافة الأنحاء، مع وجود شبورة مائية على عدد من المناطق.

وبحسب الأرصاد، يشهد طقس الخميس 20 يوليو 2023، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود عدد من المناطق شبورة مائية في الصباح، ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويسود مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال النهار، نشاط للرياح وطقس مشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 25

الإسماعيلية: العظمى 39، الصغرى 25

العريش: العظمى 34، الصغرى 24

وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 25

بنها: العظمى 37، الصغرى 25

المنصورة: العظمى 37، الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 40، الصغرى 29

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29

الفيوم: العظمى 38، الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 24

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 29