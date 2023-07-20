تحقيقات موسعة في واقعة اختناق 12 طفلًا بسبب استنشاق كلور بحمام سباحة

تحقق نيابة سيدى جابر بشرق الاسكندرية فى واقعة انفجار ماسورة غاز الكلور بحمام السباحة باحد النوادى الخاصة بمنطقة سبورتنج مما اسفر عن اصابة 12 طفل باختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور بحمام سباحة داخل نادٍ ى ويف بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية، تم نقل المصابين إلى مركز السموم بالمستشفى الأميرى الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا بوجود حالات اختناق داخل ناد في منطقة سبورتنج دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة عدد 6 سيارات إسعاف.،وتبين من الفحص تعرّض عدد من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق «الكلور» أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، وجرى نقلهم إلى مركز السموم لتلقى العلاج.

وكشف مصدر طبى أن معظم الحالات غادرت المستشفى عقب تلقى العلاج اللازم، ويوجد ٣ حالات موجودة بالعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

وتباشر جهات التحقيق المعنية التحقيق فى الواقعة، وسط أنباء عن صدور قرار عاجل بتشميع النادي والاطلاع على التراخيص الخاصة بإدارة المكان ومعرفة هوية القائمين عليه.

وكشف مصدر بمرفق إسعاف الإسكندرية، عن تعرض عدد من الأطفال إلى حالة اختناق شديدة لتواجدهم داخل حمام سباحة بأحد نوادي الإسكندرية، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة الإسكندرية الأميري لتلقى العلاج.

اوضح مصدر فى النادي، أن هناك فريقين كانا متواجدين داخل النادي وقت الحادث فى تمام التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، وهما فريقي 2009 وفريق 2012، وأن الأول كان داخل حمام السباحة يؤدى التدريبات، بينما الفريق الثاني يؤدى التدريبات خارج الحمام وأصيبوا باختناقات.