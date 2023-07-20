بدء فاعليات دورة الخط العربي بالمنيا

نظم مركز شباب بني مزار شمال أولى فاعليات دورة الخط العربي ، والتي ستستمر لمدة 15 عشر يوما، بإشتراك عدد كبير من طلائع المركز من الإناث والذكور ، ولفيف من طلائع المركز.

قام بالمحاضرة فيها أخصائي الخط العربي دعاء محمد السيد ، بإشراف رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز مني عثمان ، وحضور مشرف النشاط والمنسق الإعلامي للمركز مروي أحمد حسن ، والتي تهدف المحافظة على اللغة العربية وكتابتها بشكل صحيح لغويا وبتشكيلات متعددة ، حفاظا على الهوية العربية ولغة القرآن الكريم .

دورة خط عربي فئة الشباب

وعلي نفس الصعيد ، نفذ مركز شباب إبشاق الغزال ، النشاط الفني المتمثل في دورة خط عربي لفئة الشباب، بحضور رئيس مجلس الإدارة مؤنس فوزى ، ومدير المركز محمد علي أبو زيد 'مشرف النشاط مريم القس بشاره ومسئول العضوية والمنسق الإعلامي للمركز إيناس محمد عبدالغنى.

وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشهرية المعتمدة لشهر يوليو ، وتطبيقا لنصوص مواد لائحة رقم ٣٦ لعام ٢٠١٨ ، والتي مفادها العمل علي تفعيل دور مراكز الشباب ، بإعتبار أنها مؤسسات خدمية تسعي إلي العمل علي إكتشاف و تنشيط المواهب ، وإستثمار طاقاتهم وقدراتهم ، وإستغلالها افضل إستغلال يفيد مواكبة تطور المجتمع ، و تنمية وخلق جيل جديد قادر علي مواجهة تحديات الحياة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، وبحضور المنسق الإعلامي للإدارة ، حسن أبو بكر، عزه جلال.