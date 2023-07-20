الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء فاعليات دورة الخط العربي بالمنيا

دورة الخط العربي
دورة الخط العربي

نظم مركز شباب بني مزار  شمال أولى  فاعليات دورة الخط العربي ، والتي ستستمر لمدة 15 عشر يوما،  بإشتراك عدد كبير من طلائع المركز من الإناث والذكور ، ولفيف من طلائع المركز.

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قام بالمحاضرة فيها أخصائي الخط العربي دعاء محمد السيد ، بإشراف رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز مني عثمان ، وحضور مشرف النشاط والمنسق الإعلامي للمركز مروي أحمد حسن ، والتي تهدف المحافظة على اللغة العربية وكتابتها بشكل صحيح لغويا وبتشكيلات متعددة ، حفاظا على الهوية العربية ولغة القرآن الكريم .

 دورة خط عربي فئة الشباب

وعلي نفس الصعيد ، نفذ مركز شباب إبشاق الغزال ، النشاط الفني المتمثل في دورة خط عربي لفئة الشباب، بحضور رئيس مجلس الإدارة مؤنس فوزى ، ومدير المركز محمد علي أبو زيد 'مشرف النشاط مريم القس بشاره ومسئول العضوية والمنسق الإعلامي للمركز إيناس محمد عبدالغنى. 

وذلك في إطار  تنفيذ الخطة الشهرية المعتمدة لشهر  يوليو ، وتطبيقا لنصوص مواد لائحة رقم ٣٦ لعام ٢٠١٨ ، والتي مفادها العمل علي تفعيل دور مراكز الشباب ، بإعتبار أنها مؤسسات خدمية تسعي إلي العمل علي إكتشاف و تنشيط المواهب ، وإستثمار طاقاتهم وقدراتهم ، وإستغلالها افضل إستغلال يفيد مواكبة تطور المجتمع ، و تنمية وخلق جيل جديد قادر علي مواجهة  تحديات الحياة. 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، وبحضور المنسق الإعلامي للإدارة ، حسن أبو بكر، عزه جلال.

الجريدة الورقية