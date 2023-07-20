السعودية.. خطوات تقديم طلب صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية

السعودية.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكلة العربية السعودية، إلى معرفة كافة التفاصيل عن تقديم طلب صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية1444، بغية الصرف لتوفير حياة كريمة للأسرة.

المملكة العربية السعودية

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تعلن عن شروط التقديم في طلب صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية، حيث أن هناك مجموعة من الشروط التي تتطلب توافرهم عند التقدم للبرنامج.

صرف المبالغ المالية

ويتم صرف المبالغ المالية للمستحقين من التأمينات لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية عقب تقاعد رب الأسرة عن العمل أو عدم قدرته على العمل أو في حالة الوفاة أو العجز.

شروط الاستحقاق للتأمينات الاجتماعية

أن تتوافر مدة اشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرًا أو 60.

يجب أن يبلغ الشخص المشترك بالتأمينات الـ 60 عامًا أو ما يزيد.

أن تتم إضافة مدة تكميلية اعتبارية لـ 120 شهر حال بلوغه عمر الستين.

أن يتوقف عن ممارسة أية أعمال خاضعة لنظام العمل.

رابط تقديم طلب صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية

في البداية يجب الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا

النقر على خانة الخدمات الإلكترونية، واختيار تقديم طلب صرف المستحقات.

الضغط على خانة خدمات الأفراد

يجب اختيار تأميناتي.

تسجيل سجل دخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد

إدخال البيانات المطلوبة.

النقر على تقديم طلب مستحقات التأمينات

أخيرًا اتبع الخطوات وسوف يتم مراجعة طلبك.

حافز الاستدامة

في سياق آخر يمكن للموظف الحصول على حافز الاستدامة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الفترة ما بين 25 إلى 30 من كل شهر، شريطة أن يكون الموظف قام بالتقديم على هذا الحافز قبل يوم 20 في الشهر.

شروط التقديم على حافز الاستدامة

العامل يكون من أصل سعودي.

يقوم العامل بتقديم الطلب بنفسه.

يكون العامل من المسجلين في التأمينات الاجتماعية

تقديم الطلب في مدة لا تزيد على 30 شهرًا من موعد التسجيل.

يكون العامل قد استمر في عمله لمدة تزيد على عام.

تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم على حافز الاستدامة.

طريقة التقديم

الدخول إلى بوابة طاقات.

اختيار أيقونة برامجنا، واختيار برنامج توطين.

النقر على فواتير حافز الاستدامة، وإضافة الفاتورة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

إرسال الطلب، والانتظار حتى يتم النظر في طلبك.