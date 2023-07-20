عاجل
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 أسباب ارتفاع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

إن من أفضل الأوقات للصلاة على النبي يوم الجمعة وليلة الجمعة، لحديث النبي: (من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ وفيه قُبضَ وفيه النَّفخةُ وفيه الصَّعقةُ، فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيه فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ).

txt

ثبوت صوم النبي للتسع الأوائل من ذي الحجة

txt

مسجد المشعر الحرام.. الأرض الطيبة التي ألقى منها النبي حجة الوداع

 فعندما يُصلّي المسلم على رسول الله فإن ذلك يُعرض عليه ويصلُه كما أخبر الحبيب في الحديث السابق. وهذا يدعو المسلم ويحثّه على الإكثار من الصلاة على النبي في جميع الأيام عموماً، وفي يوم الجمعة خصوصاً، ويعود ذلك إلى فضل هذا اليوم العظيم عند المسلمين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: (خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا في يَومِ الجُمُعَةِ)، لذلك يقول الإمام السندي رحمه الله: "إن العمل الصالح يزيد فضلًا بواسطة فضل الوقت". 

إنّ أفضل الأوقات للإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- هو يوم الجمعة؛ لأنّ هذه الصلوات معروضة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

مواد متعلقة

فضل دعاء الأم

خالد الجندي: قريش أحبت النبي صالحًا وكرهته مُصلحًا (فيديو)

معنى قول النبي "إنّ الدعاء هو الْعِبادة"

كيفية الصلاة على النبي

اختصاص يوم الجمعة بمزيد فضلٍ في الصلاة على النبي

دعاء يوم عرفة.. أبرز الأدعية الواردة عن النبي محمد

الجريدة الورقية