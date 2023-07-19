بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يضرب كارلسروه برباعية وديًا

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا علي نظيره كارلسروه الألماني، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد.

وتتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بمشاركة نجمنا الدولي محمد صلاح.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله داروين نونيز الذي سجل في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل كارلسروه عن طريق اللاعب لارس ستيندل في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 50 تقدم فريق كارلسروه عن طريق لاعبه سيباستيان ثم تعادل الريدز في الدقيقة 69 عن طريقه لاعبه كودي جاكبو لتصبح النتيجة 2-2.

وبعدما ظلت النتيجة معلقه بهدفين لكل فريق فك دييجو جوتا الحظر الدفاعي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وسجل هدفي الفوز في الدقيقة 93 و 93 ليمنح الفوز لفريقه ليرفبول بأربعة أهداف مقابل هدفين

ولا تُعد تلك هي المباراة الوحيدة التي سيخوضها ليفربول في فترة الإعدادات الحالية، حيث هناك 4 لقاءات أخرى، وذلك ضد جرويتر فروت، ليستر سيتي، بايرن ميونخ ودارمشتات.

ويبدأ ليفربول مشواره في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي، 2023/24، بمواجهة قوية ضد تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم 13 أغسطس المقبل.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليكتفي بمقعد في الدوري الأوروبي.