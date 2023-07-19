طرحت الفنانة مروة ناجى، أجدد أغانيها وتحمل اسم “أبو الغضب”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتطالب مروة ناجي خلال أغنيتها “أبو الغضب” المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك .

أبو الغضب .. تفاصيل أغنية مروة ناجي الجديدة

أغنية "أبو الغضب" كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات "أبو الغضب":..

متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحد

متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها بجد

روق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى

دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشد

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب

قالب وشك من غير سبب

ياخي تتحسد .. لو ضحكة طلعت بالغلط

رغم التكشيرة وتقفيلتك .. والعصبية اللي ملزماك

فيك حاجة جميلة طيبة قلبك .. وعشانها أنا أصلا حباك

ما خلاص اتعودت عليها .. وحاجات أنا هفضل اعديها

لكن لو ناوي تسوق فيها .. خلي في علمك مش سيباك ".



ومن ناحية أخرى عبرت مروة ناجي، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش الموسيقي، وقد تم اختيار مصر لتكون ضيف شرف مهرجان "جرش" بالأردن فى دورته المقبلة التى تنطلق ٢٦ الشهر الجارى، وقالت:" شرف لي الوقوف على مسرح مهرجان جرش فهو من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي.

