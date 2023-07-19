ترامب يرد بقوة على التُهم الأخيرة المُوجهة له

رد الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بقوة على التُهم الأخيرة المُوجهة له من قِبل مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، كتب ترامب على شبكة Truth Social بعد ظهور تقارير عن اتهامات جديدة بحقه: "هاجم هؤلاء الشيوعيون والماركسيون والفاشيون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون محاميي على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل، وأنا ما زلت أفوز".

وأضاف أن أي محام يمثله "إما أحمق أو مواطن أمريكي عظيم".

وأفادت تقارير شبكة "إن بي سي"، نقلا عن إشعار أرسله مكتب المدعي العام إلى ترامب، بأنه قد يُتهم بالتآمر لخداع الولايات المتحدة والتأثير على الشهود.

خداع الولايات المتحدة:

وقالت القناة إن "الرسالة الموجهة إلى ترامب تحتوي على ثلاث تهم، منها التآمر لخداع الولايات المتحدة، والتأثير على الشهود". ولم تتحدث القناة عن التهمة الثالثة.

من ناحية أخرى، قدم ملف الكشف المالي الشخصي الجديد المنقح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل جديدة حول ما يقرب من المليار دولار التي يبدو أنه قد كسبها في حياته بعد الرئاسة.

وشمل ذلك ارتباطات إلقاء الخطابات المربحة من قبل ترامب وزوجته، ميلانيا، إلى جانب تفاصيل إضافية حول مشاريعه التجارية الأجنبية.

وأورد ترامب بإفصاحه المالي أنه كسب 5.35 مليون دولار مقابل رسوم ترخيص لشركة "DT Marks Oman LLC"، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن منظمة ترامب أبرمت صفقة مع شركة عقارية سعودية لبناء فندق وفيلا وملعب غولف ترامب في عُمان كجزء من مشروع بقيمة 4 مليارات دولار.

وكشف الإفصاح المالي لترامب أن أكثر مشاركته ربحا كانت بإلقاء خطاب مقابل 2.5 مليون دولار في سبتمبر 2021 بالحدث الذي نظمته مجموعة Triller Legends II LLC.

وحصل ترامب على رسوم مالية من "سبعة أرقام" لتقديم تعليق على مباراة الملاكمة لإيفاندر هوليفيلد من فريق Triller Fight Club في عام 2021، وهو ما أكده محامي الشركة في رسالة إلكترونية إلى CNN.