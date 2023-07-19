البابا تواضروس يستهل الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية

استهل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات الاجتماع العام بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس كاراس بشاير الخير ٣.

افتتح خورس الشمامسة فعاليات العظة الأسبوعية من خلال إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة، في رفع البخور وترديد بعض أسفار الكتاب المقدس بمشاركة أحبار الكنيسة وأبنائها، ومن المقرر أن يبدأ البابا تواضروس العظة الروحية بعد الانتهاء من مراسم اللقاء.

ينتظر الأقباط كلمة البابا التي جاءت بعدما إجابة على الاسئلة التي شغلت أذهان الكثير حول الشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا مؤخرًا وطلب من الشباب استنارة العقول لمواجهة حروب التشكيك.

تتوالى المناسبات على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي احتفلت منذ أيام بعيد الرسل الأوئل بعد أسبوع من الاحتفالها بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هى الأعظم على البشرية، وجاب فيها أرض الكنانة من الشمال والجنوب ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفًا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكًا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس (قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).