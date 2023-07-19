البيئة تنجح في إنقاذ طائر البجعة البيضاء الكبيرة

كلفت د. ياسمين فؤاد، فريق إدارة محمية اشتوم الجميل، بإنقاذ طائر بيليكان "المعروف بالأوساط الشعبية بطائر البجعة البيضاء الكبيرة "، ونجح الفريق فى إنقاذه من إحدى الباعة بسوق بورفؤاد العمومي بمحافظة بورسعيد، ووضعه تحت الرعاية البيطرية لاستعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية.



وذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية،

وأوضحت فؤاد أن أحد حماة الحياة البرية من المجتمع المدني بمدينة بورسعيد قد قام بتقديم شكوى للوزارة تفيد بحيازة أحد الباعة بسوق بور فؤاد العمومي لطائر بري يشبه البجعة بغرض الزينة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة، إذ إنه من الطيور المهاجرة ومحظور صيده دوليًا.

طائر البجعة البيضاء الكبيرة

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة إنقاذ الطائر وتحديد نوعه واتخاذ كل الإجراءات لحمايته وإعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وقد قام فريق إدارة محمية اشتوم الجميل بضبط الطائر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإجراء كل القياسات المطلوبة والكشف عليه ظاهريًا وعمل القياسات لتحديد نوعه وحالته الصحية، وأثبت من المعاينة أنه طائر البيليكان وفي حالة إعياء شديدة يستجوب معه وضعه تحت الرعاية البيطرية لإعادة تأهيله وتغذيته لاستعادة قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبيل إعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل.

وأشادت د. ياسمين فؤاد بدور المجتمع المدني في إنقاذ الطائر وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المجتمع فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

جدير بالذكر أنه تم توعية التجار بطائر البيليكان، إذ إنه طائر بري لاحم مختلف عن البجعة العاشبة وهو أحد الطيور المهاجرة التي تتعرض للإعياء الشديد والمرض والنفوق في حالة البعد عن بيئته الطبيعية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرًا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.