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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير البترول: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منتدى مصر للتعدين 2023 في نسخته الحالية شهد زخما وإقبالا من شركات التعدين العالمية والمحلية ومشاركة وزراء التعدين في عدد من الدول، وتم خلال فعالياته على مدار يوما عقد حلقات نقاشية وجلسات فنية متخصصة والاطلاع على كل ما هو جديد في نشاط التعدين من خلال الشركات العارضة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

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ولفت  الملا  إلى أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقدم وتطور نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين والنجاح في تحقيق المنفعة المتبادلة لكافة الأطراف يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة  الختامية للمنتدى تحت عنوان "تحديد رؤية مصر لتطوير قطاع التعدين".

وأضاف الملا أن المنتدى شهد عقد مائدة مستديرة مغلقة مهمة بمشاركة عدد من الوزراء والوفود المشاركة ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ورؤساء هيئة منطقة المثلث الذهبي وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصري، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين العالمية  تم خلالها مناقشات ثرية ناجحة تؤكد مدى العلاقة الجيدة بين صناعة التعدين والبيئة والتزام الشركات بتطبيق الاشتراطات البيئية بشكل كامل.

وأوضح وزير البترول  أن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين كانت جيدة  ولكن أصبحت غير كافية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي بدأت منذ في جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أنه ما زال هناك تحديات تواجه المستثمرين ولكن من خلال التعاون سويا يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق نجاحات.

وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة وتتمتع بموقع استراتيجي  ولديها من المقومات الأساسية وعمالة ذات كفاءة مهنية في نشاط التعدين، وأن العالم ينظر إلى قارة أفريقيا ومصر وما تملكه من موارد وخامات معدنية تساهم في تحقيق التحول الطاقي وأن معظم الفلزات والمعادن المطلوبة عالمي موجودة في مصر ولاكتشافها يجب جذب شركات متخصصة تمتلك من التكنولوجيا التي تحقق التحول الطاقي الصحيح.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة مع شركائها فى هذا الشأن وملتزمة بكل القوانين البيئية والمسئولية المجتمعية والحوكمة وجميعها خطوات نحو التقدم للأمام.

 

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