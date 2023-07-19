عاجل
جنوب إفريقيا تعلن عدم حضور بوتين قمة بريكس خالد الجندي: كفار قريش تمتعوا بأخلاق تفتقدها بعض الأجيال الحالية مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن محبوسين بعد ارتفاع الحرارة لـ 41.. الشعب البريطاني يتعامل مع الحر بطريقته مروحة برتبة مكيف.. مسن يبتكر حلًا لأزمة الحر (فيديو)
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حماقي يكشف موعد طرح أجدد أغانيه

حماقي
حماقي

كشفت الفنان محمد حماقي، موعد طرح أحدث أغانيه “لمون نعناع”، والتي مقرر أن تطرح خلال الساعات المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

أغنية لمون نعناع لـ محمد حماقي

ونشر محمد حماقي بوستر الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقًا: "استنوا أغنية لمون نعناع بكره الساعة 5 على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى".

يذكر أن، أحدث الإصدارات الغناية لـ محمد حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

 

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول
ويا ليل ليل بينا وطول
ايوة اللي بيصبر بينول
قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا
لو نوره بان وزعوا
فل وياسمين بدعوا
اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه
بسأل سؤال اوله
هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة
وانا صادفت اشكال والوان
بس حبيبي له طله رهيبة
جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا
لو نوره بان وزعوا
فل وياسمين بدعوا
اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه
بسأل سؤال اوله
هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا
دقات قلبي بترقص ليه
دة مسح الكل بأستيكا
بقى لا قبله ولا بعديه".

مواد متعلقة

رامي جمال ضيفا على "حبر سري" الخميس والجمعة

فيلم البعبع .. حصيلة إيرادات آخر 3 أسابيع

فيلم "مستر إكس" يجمع 21 مليون جنيه في السينمات

ڤوي! ڤوي! ڤوي! .. البوستر الرسمي لفيلم محمد فراج ونيللي كريم

"عروستى" يعود من جديد على مسرح القاهرة للعرائس

نسمة محجوب في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

طارق الشناوي عن إلغاء حفل سكوت: "شكلنا بايخ قدام العالم"

عمرو سعد يعتذر لـ ترافيس سكوت .. "إلغاء الحفل خطأ فادح"
الجريدة الورقية