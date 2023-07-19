ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو

تسارع التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، وهو المقياس الرئيسي لارتفاع الأسعار للبنك المركزي الأوروبي، بأكثر مما تم الإبلاغ عنه بالقراءة الأولية في السابق، مما عزز من زيادة توقعات السوق باحتمالية رفع المركزي الفائدة الأسبوع المقبل.

التضخم الأساسي في منطقة اليورو

أعلن معهد "يوروستات"، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأساسية، أي باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت بنسبة 5.5% على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات الأولية السابقة البالغة 5.4% وقراءة 5.3% في شهر مايو.

وتعتبر هذه الأرقام هى الأدنى منذ ما قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب الأسواق العربية.

وبهذا انخفض التضخم الكلي الآن إلى النصف تقريبًا مقارنة بذروته البالغة 10.6% في أكتوبر، ولكن المراجعة الصعودية لارتفاع الأسعار قد تكون سببًا مقنعًا للأسواق باستمرار رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة لفترة أطول.

في حديثه يوم الثلاثاء، قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، إن التضخم الأساسي يبدو أنه "استقر"، واصفًا أي إجراء بعد شهر يوليو بأنه "احتمال ولكن ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال".

كما أظهر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، في وقت سابق بعض التفاؤل بأن التضخم الأساسي قد يكون في ذروته.

وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضًا نبرة رئيس البنك كريستين لاغارد، وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو.

التضخم في بريطانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرًا:

التضخم في بريطانيا

أظهرت إحصائيات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرًا، وهو تطور قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

قال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم، حسب مؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى 7.9% حتى يونيو ، من 8.7% في مايو.

وأضاف أن انخفاض أسعار الوقود كان الدافع الأكبر وراء هذا التراجع، بينما انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية أيضًا.

ورغم التراجع لا يزال التضخم أعلى بكثير من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا (المركزي) البالغ 2%، الذي يتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل مستهل أغسطس، ألا أنه من المتوقع أنه يرفعه فقط بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.25% بدلًا من نصف نقطة.