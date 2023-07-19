فعاليات روحية بكنيسة القديسين في مصر الجديدة غدًا.. تفاصيل

تستقبل كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، غدًا الخميس، الأقباط الأرثوذكس للمشاركة في فعاليات روحية بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يستهل اللقاء خورس الشمامسة اللقاء باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين وتستمر هذه الفعاليات على مدار ساعتين.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا ختام صوم الرسل الأول بعد عدة أيام الصوم الذي يعد أولى العبادات في الكنيسة الارثوذكسية التي تحرص على اقامة فعاليات خاصة في هذه الفترة بعد أسابيع من احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر وهو الأمر الذي خاف من حدوثه هيرودس الملك فظهر الملاك لخطيب العذراء –يوسف النجار- حتى يرشده إلى مفر الهروب إلى مصر وتبدأ الرحلة التي شرفت بها أرض الكنانة.